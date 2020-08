Bartomeu su Arthur: "Alla Juve sarà titolare e avrà uno stipendio triplicato" (Di domenica 2 agosto 2020) Lunga intervista rilasciata da Josep Bartomeu, presidente del Barcellona, che, a Sport, ha parlato del momento del difficile momento del club blaugrana alle prese con il "caso" Arthur, oltre all'operazione Lautaro Martinez. FBL-ESP-LIGA-BARCELONA "Avremmo dovuto rinnovare Arthur, ma la situazione economica è difficile. Arthur aveva un'offerta molto buona, lo ha spiegato a noi e abbiamo notato che in quel club c'era un giocatore, Pjanic, che ci è interessato per tanto tempo - si legge su... Leggi su 90min

2 agosto - Milano Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, vuole fare chiarezza sul "caso Messi" ma anche sul mancato ritorno dal Brasile di Arthur per giocare la Champions. "Non ho alcun ...Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha rilasciato un’intervista a Sport, in cui ha affrontato diversi temi. Primo fra tutti il calciomercato: “Avremmo dovuto rinnovare Arthur, ma la situa ...