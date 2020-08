Traffico Roma del 01-08-2020 ore 16:30 (Di sabato 1 agosto 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane code per Traffico intenso sulla statale 148 Pontina nel tratto compreso tra il raccordo anulare e vedi decima direzione Terracina Fidenza per un incidente avvenuto in Piazzale Magellano per un altro incidente possibili rallentamenti in piazza Pier Carlo Talenti trasporto pubblico sono iniziati ieri lavori Ai Binari dei tram di Porta Maggiore alla sede tram via Prenestina Fino al prossimo 14 agosto i tram 35 14:19 sono sostituiti da bus per lo stesso motivo sostituiti da bus anche tramite la linea 8 al posto anche sul percorso della linea 2 per lavori di ... Leggi su romadailynews

Un traffico internazionale di cherosene è stato smascherato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Le indagini hanno permesso di smantellare un sodalizio che aveva introdotto clandestinamente ...

Roma, traffico internazionale di cherosene rubato alla Nato in Belgio: arrestato il legale della società

Un traffico internazionale di cherosene rubato da un oleodotto della Nato in Belgio è stato scoperto dai finanzieri del comando provinciale di Roma in esecuzione di un ordine d’indagine europeo. Gli i ...

