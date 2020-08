Milan-Cagliari, Pioli: “Ibrahimovic è un campione in tutto quello che fa” (Di domenica 2 agosto 2020) “Ibrahimovic? Non diteglielo che è il più vecchio ad aver segnato 10 gol in Serie A. È un campione in tutto quello che fa, ci ha dato un contributo importantissimo“. Lo ha detto Stefano Pioli, allenatore del Milan, intervenuto alla tv ufficiale del club dopo la vittoria contro il Cagliari. “I nostri miglioramenti sono andati di pari passo, individualmente e collettivamente. I ragazzi avranno un meritato riposo ma presto dovranno riprendere ad allenarsi a casa come durante il lockdown”, ha aggiunto. Sull’obiettivo per l’anno prossimo, Pioli ha detto: “L’obiettivo è migliorare e crescere, essere consapevoli di essere un grande club. Non vediamo l’ora di ritrovare i nostri tifosi”. Leggi su sportface

