Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: un esempio di amore vero (Di sabato 1 agosto 2020) Manila Nazzaro pubblica una foto su Instagram con Lorenzo Amoruso. Dopo l’esperienza di Temptation Island, il loro amore è più solido che mai Foto da Instagram: @ManilaNazzaroL’esperienza di Temptation Island è giunta alla fine. L’ultima puntata ha presentato una serie di falò entusiasmanti. La storia di Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro è stata senz’altro integerrima. Tra alti e bassi, la coppia ha resistito alle tentazioni e, anzi, non nessuno dei due ha minimamente degnato di uno sguardo i tentatori e le tentatrici. Se prima l’ex calciatore dei Rangers ed ex dirigente della Fiorentina non voleva essere impegnato ... Leggi su chenews

