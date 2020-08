La prima positiva scoperta da Immuni non è stata scoperta da Immuni (Di sabato 1 agosto 2020) Ad oggi hanno fatto il download di Immuni in 4,4 milioni, 100 mila in più rispetto a una settimana fa. La Stampa però oggi fa un po’ di conti e scopre che fino ad ora è servita a poco o nulla. Da quando è stata lanciata su tutto il territorio nazionale, il 15 giugno scorso, in Italia si sono contati circa 10 mila contagi, di questi scovati grazie a Immuni appena 47. Fatte le debite proporzioni, calcolando che ad averla installata sul proprio smartphone è il 7,7% della popolazione complessiva, almeno 7-800 casi si sarebbero dovuti attribuire alla app, invece qui siamo allo zero virgola qualcosa. Che ci sia qualcosa che non va lo dice però un altro numero fornito dallo stesso Ministero ... Leggi su nextquotidiano

