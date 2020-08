Il focolaio a Cerignola dopo la festa dei 18 anni (Di sabato 1 agosto 2020) Ci sono 11 casi di positivi al Coronavirus SARS-COV-2 a Cerignola in Puglia secondo quanto trapela da fonti interne dell’Asl di Foggia. Si tratterebbe di due micro focolai che si riferiscono a due gruppi familiari collegati tra loro. Tra i positivi anche un infermiere in servizio all’ospedale Giuseppe Tatarella della cittadina. La catena dei contagi sarebbe partita da una donna che ha manifestato una sintomatologia tipica del virus (bronchite) e che, a sua volta, avrebbe contagiato il marito, l’infermiere. A quanto si racconta la coppia ha partecipato ad una festa di compleanno per i 18 anni della figlia: qui sarebbero state contagiate altre 7 persone, tutte della famiglia. Gli altri due casi positivi rientrano, invece, nel secondo focolaio. Da indiscrezioni riportate ... Leggi su nextquotidiano

