Formula 1 – Terminate le FP3 a Silverstone: Mercedes di un altro pianeta, Ferrari ancora in netta difficoltà [TEMPI] (Di sabato 1 agosto 2020) La Mercedes si prepara come meglio non potrebbe alle Qualifiche del Gran Premio d’Inghilterra, in programma questo pomeriggio sul tracciato di Silverstone. Rudy Carezzevoli/Getty ImagesLe ‘Frecce Nere‘ chiudono davanti a tutti la terza sessione di prove libere, con Valtteri Bottas che si piazza davanti a Lewis Hamilton con il crono di 1:25.873, più veloce di un decimo rispetto al compagno. Terzo tempo invece per Max Verstappen, che porta la sua Red Bull davanti alla Racing Point di Lance Stroll, seguito da Carlos Sainz e da Charles Leclerc. Settima l’altra McLaren di Norris, abile a tenere alle sue spalle la Renault di Ricciardo e l’altra Racing Point di Nico Hulkenberg, riuscito a chiudere dentro la top ten davanti a Gasly. Solo quattordicesimo Sebastian Vettel, finito alle spalle anche della Red Bull di ... Leggi su sportfair

Comincia il programma di lavoro in pista al Gran Premio di Gran Bretagna e per Sebastian Vettel è già terminata la prima sessione di libere. Niente da fare per il pilota tedesco della SF1000 poiché do ...

F1, Gp Ungheria: trema il paddock, due positivi al Covid. Mercedes dominano, ma con la pioggia Vettel va

BUDAPEST - Due persone positive al Covid in Formula 1. Appena terminate le prime due sessioni di prove libere in Ungheria, l'annuncio del risultato dei 4.997 tamponi effettuati sul personale del Circu ...

