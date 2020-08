Crema, una donna si dà fuoco: i passanti la filmano con i cellulari (Di sabato 1 agosto 2020) Una vicenda davvero incredibile avvenuta a Crema poche ore con una donna che si è data fuoco: le testimonianze dei passanti con il post della sindaca Questa mattina una donna a Crema si è data fuoco in strada con i passanti che l’hanno soccorsa per evitare il peggio. Così, come si legge sul sito di … L'articolo Crema, una donna si dà fuoco: i passanti la filmano con i cellulari è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

VittorioSgarbi : Una donna che si dà fuoco in strada e la gente che la filma con il cellulare. In che baratro siamo sprofondati?… - Agenzia_Ansa : Una donna si dà fuoco in un campo a #Crema, alcuni passanti chiamano i soccorsi altri filmano la scena: la donna no… - Tg1Raiofficial : Choc a #Crema. Una donna si dà fuoco in un campo e i passanti anziché soccorrerla si fermano a filmarla. La sindaca… - feboleondini : RT @ellyesse: Una donna si è data fuoco per strada ed è morta a #Crema Un uomo ha cercato subito di soccorrerla mentre altre persone si so… - Vipper_it : RT @VittorioSgarbi: Una donna che si dà fuoco in strada e la gente che la filma con il cellulare. In che baratro siamo sprofondati? https:… -