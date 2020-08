Coronavirus, positivo lavapiatti: chiude locale in spiaggia a Rimini (Di sabato 1 agosto 2020) Coronavirus, chiude un locale in spiaggia a Rimini dopo la scoperta di una positività. A essere contagiato è un lavapiatti pakistano. Scatta il tampone e l’isolamento per tutto lo staff. Coronavirus, è allarme su una spiaggia di Rimini. Un lavapiatti di un locale di Rivabella, infatti, è risultato positivo al Covid-19 portando alla chiusura dell’intera struttura. … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positivo Coronavirus, positivo dopo la guarigione. La Rsa ripiomba nell’incubo LA NAZIONE Lombardia,nelle terapie intensive restano 7 persone

Cono 4 i nuovi decessi di persone affette dal coronavirus in Lombardia, 16.806 totali, e 77 i nuovi casi positivi, di cui 25 ’debolmente positivì e 24 a seguito di test sierologici. È quanto emerge da ...

Coronavirus, il bollettino del 31 luglio: continuano a salire i contagi (379). Le vittime sono 9

. Continuano ad aumentare i contagi da coronavirus: nelle ultime 24 ore sono 379 i nuovi positivi. Nove le vittime. Questi i numeri del bollettino di venerdì 31 luglio del ministero della Salute sulla ...

