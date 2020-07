Zingaretti: Regione Lazio migliorata da confronto con Corte dei Conti (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma – Il confronto con la Corte dei Conti “e’ servito a migliorare il Lazio”. Lo ha detto il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, nel suo intervento prima della parifica da parte della sezione regionale di controllo contabile per il Lazio della Corte dei Conti del rendiconto generale del Lazio per l’esercizio 2019. “Un risultato inimmaginabile senza un confronto Continuo con la Corte dei Cinti negli anni- ha aggiunto Zingaretti- La sua attivita’ e’ stata uno sprone spesso severo ma equilibrato che ci ha educato a non abbassare mai la soglia di attenzione, oltre all’impegno a rispettare i ... Leggi su romadailynews

Si ripropone la fragilità strutturale degli impianti di smaltimento dei rifiuti di Ama e alle porte c’è un nuovo rischio per il conferimento dell’indifferenziata. Dopo il nuovo sequestro di due giorni ...

Zingaretti: "Corte Conti ci ha aiutato a governare al meglio la Regione"

(Agenzia Vista) Roma, 31 luglio 2020 Zingaretti Corte Conti ci ha aiutato a governare al meglio la Regione L' udienza per il Giudizio di parificazione sul Rendiconto generale della Regione Lazio per l ...

