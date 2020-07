Windows 10 May 2020 Update: disponibile la build 19041.423 [Insider] (Di venerdì 31 luglio 2020) È da poco disponibile al download un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti Windows 10 May 2020 Update che hanno scelto il canale Release Preview: si tratta della build 19041.423. Changelog Fix di bug e miglioramenti generali: Addresses an issue that prevents you from using sharing functionality in Microsoft Office. This occurs when Conditional Access is enabled. Addresses an issue that occurs when a third-party application loads hidden tabs into Internet Options. Addresses an issue in Microsoft Edge IE mode that occurs when you open multiple documents from a SharePoint site. Addresses an issue in Microsoft Edge IE mode that occurs when you browse using anchor links. Addresses an issue with pasting mixed content of images and text from Microsoft Word into ... Leggi su windowsinsiders

Ultime Notizie dalla rete : Windows May Windows 10 May 2020 Update, roll-out esteso a un numero maggiore di computer HWfiles Disponibile un secondo aggiornamento cumulativo (Luglio 2020) dedicato a Windows 10

Microsoft ha provveduto da pochi minuti a rilasciare un nuovo aggiornamento cumulativo per la versione stabile di Windows 10 May 2020 Update su PC e Tablet, si tratta del secondo aggiornamento del ...

L’aggiornamento “May 2020 Update” installato su poco più del 10% dei PC / Tablet Windows 10 | AdDuplex

Stando alle informazioni pubblicate da AdDuplex, con dati riferiti al 30 luglio 2020, l’ultimo aggiornamento importante relativo a Windows 10 identificato dal nome “May 2020 Update” è installato ora ...

