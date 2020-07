Whirlpool Napoli, confermata la chiusura dello stabilimento (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Niente di fatto dal tavolo tra Governo e azienda: il prossimo 31 ottobre lo stabilimento di via Argine chiuderà i battenti, lasciando in strada oltre 400 operai. Questo il risultato del tavolo, in call conference, tra il ministero e l’azienda statunitense. A confermare la cessazione dell’attività è l’amministratore delegato di Whirlpool per l’Italia, Luigi La Morgia, già responsabile di produzione proprio nello stabilimento di Napoli Est. “Questo piano industriale – racconta a margine del tavolo il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, – ha delle carenze e limitazioni eccessive rispetto all’effetto Covid e soprattutto cancella una parte importante ... Leggi su anteprima24

