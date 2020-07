Vasto incendio sulle montagne di Pizzoli, in atto (Di venerdì 31 luglio 2020) L'Aquila - Un Vasto incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di ieri, nelle colline tra la frazione del comune dell'Aquila di Arischia e il comune di Pizzoli. Le fiamme, complici le temperature molto alte, si sono propagatevelocemente. Sul largo fronte stanno operando squadre dei vigili del fuoco, sul posto stanno operando volontari di Protezione civile, oltre a 35 vigili del fuoco. Per tener testa alle fiamme sono intervenuti anche cinque Canadair, il primo dei quali partito pochi minuti dopo la segnalazione dell'incendio, un elicottero dell'Esercito e l'elicottero Airbus AS 350 BA in dotazione alla Protezione civile regionale che si approvvigiona nella vasca allestita al campo sportivo del paese e rifornita dai vigili del fuoco. Le operazioni coordinate dalla sala operativa della Protezione civile ... Leggi su abruzzo24ore.tv

