Ue: Mattarella, 'c'è stato cambio paradigma, motore valori e consenso cittadini' (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - Si è naturalmente, direi inevitabilmente, affermata la consapevolezza che nessuno avrebbe potuto affrontare e vincere da solo questa sfida" posta dalla pandemia. "La convinzione che uniti si è più forti. Credo che soprattutto questo sia stato il presupposto fondamentale che ha consentito un radicale, per certi versi inimmaginabile, cambio di paradigma politico e istituzionale dell'Unione europea di fronte alla crisi". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia del Ventaglio. "Tutto questo -ha aggiunto il Capo dello stato- ha aperto la possibilità di una nuova strada al processo di integrazione europea che è frutto di questa consapevolezza: ... Leggi su iltempo

