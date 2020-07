Traffico Roma del 31-07-2020 ore 16:30 (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sulla 148 Pontina e rallentamenti per Traffico tra lo svincolo di Castel di Decima fino al raccordo anulare direzione Roma per un incidente si viaggia a rilento sulla via Serenissima altezza di via Pisino Traffico rallentato all’altezza di via Cristoforo Colombo per un altro incidente intenso Traffico sul Raccordo Anulare con rallentamenti attratti dalla Laurentina fino alla Romanina in carreggiata esterna trasporto pubblico da oggi lavori all’infrastruttura tranviaria di ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 31-07-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Contrabbando di carburante: sequestrato carico di 40mila litri alle porte di Roma

Quaratamila litri di carburante per autotrazione, due autobotti e un deposito clandestino ubicato in provincia di Roma: è questo il bilancio dell’ultimo sequestro operato dai Finanzieri del Nucleo di ...

Auto, al via secondo esodo da bollino rosso. Dal pomeriggio di oggi scatta divieto per mezzi pesanti

ROMA - Scatta a partire dal pomeriggio di oggi e fino a domenica sera il bollino rosso su tutte le strade e autostrade italiane per il secondo fine settimana di esodo estivo. Lungo i 30 mila km di ret ...

