«The Umbrella Academy», la seconda stagione ha la carica pirotecnica di un petardo nel cassonetto (Di venerdì 31 luglio 2020) La prima stagione di The Umbrella Academy è arrivata su Netflix all'inizio dell'anno scorso come una boccata d'aria fresca fuori dal comune. In un mondo di supereroi Marvel che hanno sempre più avvolto le loro trame attorno ai thread dei fan di Reddit, dando loro tutto quello che volevano, senza chiedersi perché lo vogliano, è stato qualcosa di delizioso, di delirantemente strano. Basato sull'omonima serie di fumetti, lo show gira attorno a un eccentrico miliardario, Sir Reginald Hargreeves, che ha adottato un gruppo di bambini nati tutti nello stesso giorno e tutti dotati di poteri, proprio come quelli che sei abituato a vedere sul grande schermo. Uno aveva una super forza, anche un po' animale. Uno può teletrasportarsi e persino viaggiare sporadicamente nel tempo, però senza grande ... Leggi su gqitalia

NetflixIT : Tra 12 ore esatte esce The Umbrella Academy stagione 2. A meno che Numero Cinque non si diverta a giocare con il tempo. - NetflixIT : Manteniamo la calma qui c'è la scena iniziale del primo episodio di The Umbrella Academy stagione 2. RIPETIAMO: MA… - NetflixIT : The Umbrella Academy si può vedere, ma si può anche sentire. Su Spotify è uscita la playlist ufficiale con i titoli… - cosediserie : RT @NetflixIT: Tra 12 ore esatte esce The Umbrella Academy stagione 2. A meno che Numero Cinque non si diverta a giocare con il tempo. - vetteclerc : RT @NetflixIT: Tra 12 ore esatte esce The Umbrella Academy stagione 2. A meno che Numero Cinque non si diverta a giocare con il tempo. -