The Umbrella Academy 2, Ellen Page: “È molto importante raccontare queste storie” (Di venerdì 31 luglio 2020) Ellen Page, Emmy Raver-Lampman e Tom Hopper hanno parlato del contenuto della seconda stagione di The Umbrella Academy, disponibile su Netflix. In occasione del debutto della seconda stagione di The Umbrella Academy su Netflix abbiamo avuto modo di parlare con l'intero cast principale e con lo showrunner. La prima di queste interviste è stata con Ellen Page, Emmy Raver-Lampman e Tom Hopper, rispettivamente interpreti di Vanya, Allison e Luther Hargreeves. Quest'ultimo elogia l'operato di Steve Blackman: "C'è il timore, quando fai una seconda stagione, che non sarà così e ci si limiterà a riproporre quello che c'era nella prima. Il nostro showrunner ha individuato quello che funzionava, e l'ha ... Leggi su movieplayer

