Temptation Island Vip, indiscrezione: un membro dei Rodriguez parteciperà (Di venerdì 31 luglio 2020) A settembre avrà avvio la nuova e terza edizione di Temptation Island Vip. Trapelano delle indiscrezioni circa i partecipanti, tra cui un membro della famiglia Rodriguez. Chi sarà? Fonte: Instagram @TemptationIsland officialIn questi giorni il pubblico da casa si sta godendo le puntate di Temptation Island. Un format di grande successo. Come se non bastasse, a settembre è già pronta anche la versione Vip del programma. Al timone della conduzione ci sarà Alessia Marcuzzi, regina del gossip dell’estate che l’ha vista protagonista nel triangolo con Stefano De Martino e Belen Rodriguez. E proprio per quanto riguarda la famiglia di quest’ultima trapelano delle notizie ... Leggi su chenews

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - QuotidianPost : Temptation Island, parla il tentatore Carlo Siano: cosa pensa di Anna Boschetti - MondoTV241 : Temptation Island 7: il tentatore Carlo si scaglia contro Anna #TemptationIsland - tuit_elle : RT @robertatalia_: Ovviamente ditemi qual è la vostra coppia preferita. La mia è scontata -