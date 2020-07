Salvini | Mi sono svegliato un po' incazzato | È un processo politico

Salvini: "Mi sono svegliato un po' incazzato.<br> È un processo politico" (Di venerdì 31 luglio 2020) Matteo Salvini questa mattina È intervenuto telefonicamente nel corso della trasmissione "Aria Pulita" per raccontare il suo stato d'animo il giorno dopo il voto in Senato che ha autorizzato il processo contro di lui per la vicina Open Arms. Il leader della Lega dice:"Mi sono svegliato tranquillo, ma un po' incazzato come chi ha subito un'ingiustizia senza senso"Poi aggiunge:"Non chiedevo una medaglia, ma ora rischio fino a 11 anni di carcere e mi sembra una follia. Bloccare una nave spagnola che pretende di arrivare in Italia e passare per sequestratore no, ci sono tanti giudici liberi non sono tutti come Palamara. Mi girano le palle ma sono tranquillo: non ho mai ucciso o sequestrato nessuno, ho fatto quello che avevo ... Leggi su blogo

