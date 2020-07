Pagamenti digitali, Chrome per Android proteggerà l’autocompilazione dei dati tramite impronta (Di venerdì 31 luglio 2020) Il popolare browser di Google, Chrome, si arricchirà presto di una nuova e utile funzione su Android: la protezione tramite impronta digitale della funzione di autocompilazione dei dati in caso di Pagamenti digitali. In pratica, se utilizzerete Chrome per navigare su un sito di e-commerce o altro in cui effettuate abitualmente acquisti, il browser richiederà la verifica della vostra impronta digitale per autorizzare il riempimento automatico dei tipici form online con i dati per il pagamento. Attualmente, quando si effettua un acquisto tramite Chrome da smartphone, il sistema di sicurezza chiede già l’inserimento del codice di sicurezza CVC della propria ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Pagamenti digitali La nuova mossa per incentivare i pagamenti digitali: sale la soglia di quelli contactless Tiscali.it Fnm: cda approva creazione societa' gestione pagamenti, attiva da I sem 2021

Previa autorizzazione della banca d'Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 luglio - Il Cda di Fnm ha approvato in data odierna il progetto 'Digital Payments' che ... di convenzionamento di ...

