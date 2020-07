Ostia, la spiaggia destinata ai cani tra problemi e regole non rispettate dai fruitori (Di venerdì 31 luglio 2020) Fa discutere da anni la presenza di una spiaggia attrezzata per i cani davanti al Porto di Ostia, venendo vista da tanti commercianti e cittadini locali come l’ennesimo danno d’immagine al territorio lidense. Eppure l’idea sociale di aprire una spiaggia alla circolazione degli “amici a quattro zampe” è lodevole, non fosse però come tante volte – e anche tuttora – troppi padroni non rispettano le regole chiare per accedere all’arenile pubblico e soprattutto l’Amministrazione del X Municipio di Roma Capitale faccia mancare i controlli abituali per far rispettare quelle semplici indicazioni necessarie a mantenere un quieto vivere tra i fruitori. Le colpe sembrano esulare dagli attuali gestori dell’arenile posizionato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Giorgiolaporta : Un uomo di etnia #rom tenta di vendere sessualmente un bimbo di due anni su una spiaggia a #Ostia. Non voglio immag… - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: #Ostia, la spiaggia destinata ai cani tra problemi e regole non rispettate dai fruitori - CorriereCitta : #Ostia, la spiaggia destinata ai cani tra problemi e regole non rispettate dai fruitori - vittorio_dp : @LuxFabi @virginiaraggi @PecoraroScanio Il soggetto è le spiagge e chi le gestisce nel periodo estivo. Perfetto, Os… - consutevere : RT @AthosDeLuca: OSTIA :SIT-IN DI MAREXTUTTI PER LA RIAPERTURA DELLA SPIAGGIA PUBBLICA 'EX ARCA' -