Non guardarmi: non ti sento: Kevin Spacey e quella "bolla" sul viso, ecco cos'è (Di venerdì 31 luglio 2020) ecco cos'è la misteriosa bolla che compare sulla guancia sinistra di Kevin Spacey, nei panni di Kirgo, durante le scene di Non guardarmi: non ti sento. Kevin Spacey ha una misteriosa bolla, per altro molto sporgente, sulla guancia sinistra durante tutte le scene di Non guardarmi: non ti sento; film del 1989 in cui compare nei panni di Kirgo, il complice di Eve, interpretata da Isabella Pasanisi. Questa "bolla" non è una caratteristica del suo personaggio bensì una vera e propria cisti sebacea che l'attore ha in seguito rimosso attraverso una procedura chirurgica al termine delle riprese. Spacey e Joan Severance sono ... Leggi su movieplayer

Trans, Guardami: un doveroso scatto d’orgoglio

Guardami è il concept di una campagna che riporta lo sguardo sul reale, senza filtro dei media. Guardami è una campagna fatta per toccare, accorciare le distanze della rappresentazione dei mezzi di co ...

