Napoli, Whirlpool conferma chiusura entro ottobre. Fiom: governo diviso, se ne occupi il premier (Di venerdì 31 luglio 2020) Whirlpool chiude a Napoli. La decisione è stata confermata oggi al tavolo di confronto presso il Mise, presenti i sindacati, dall’amministratore delegato per l’Italia dell’azienda, Luigi La Morgia secondo cui la fine dell'attività presso lo stabilimento partenopeo avverrà "entro il 31 ottobre".Ora, aggiunge il manager, dobbiamo discutere di "come assorbire gran parte degli esuberi". L'azienda ribadisce l’impegno a continuare a investire in Italia e l'obiettivo di 250 milioni di euro di investimenti entro il 2021 "anche se il Covid ha rallentato la produzione, ritardando di oltre 12 mesi gli obiettivi del piano industriale".A preoccupare è adesso il destino di 340 operai e delle loro famiglie. "Sul sito di Napoli ... Leggi su blogo

