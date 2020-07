Migranti: Muroni (Leu), 'via decreti sicurezza e accordi con Libia' (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Questa maggioranza deve cambiare totalmente le politiche sull'immigrazione: via i decreti sicurezza e i vergognosi accordi con la Guardia costiera libica. Non farlo significa tradire una delle ragioni per cui io e molti altri abbiamo finora dato fiducia a questo governo”. Lo afferma Rossella Muroni, deputata di Leu. Leggi su iltempo

