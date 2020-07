Migranti e coronavirus, Di Maio: “Tunisia sequestri in loco barchini e gommoni. Al via i rimpatri, nessuno sarà regolarizzato” (Di venerdì 31 luglio 2020) “La questione degli sbarchi, unita al rischio sanitario con la pandemia è un tema di sicurezza nazionale“. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervistato dal Corriere della Sera, parla del consistente flusso di arrivi dalla Tunisia di queste settimane, che unisce la preoccupazione dell’aumento degli sbarchi a quella dell’emergenza sanitaria. Per il ministro “bisogna lavorare subito ad un accordo con le autorità tunisine affinché sequestrino in loco e mettano fuori uso barchini e gommoni utilizzati per le traversate”. Inoltre, facendo riferimento ai Migranti scappati nei centri italiani, ha aggiunto: “Abbiamo avuto più di 35 mila morti per il coronavirus e come ho già detto se qualcuno ... Leggi su ilfattoquotidiano

LegaSalvini : Coronavirus, a Treviso scoppia maxi focolaio tra i migranti: 133 positivi alla Serena - fanpage : Nessuno dei #migranti è positivo al #coronavirus - SkyTG24 : Coronavirus Sicilia, 39 nuovi casi nelle ultime 24 ore: 28 sono migranti. DIRETTA - cuba98w : RT @fanpage: Nessuno dei #migranti è positivo al #coronavirus - LaGazzettaWeb : Coronavirus, in Basilicata positivi 3 migranti ospiti di centri d'accoglienza a Potenza e Irsina -