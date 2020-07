Messico, la Corte suprema vota contro la depenalizzazione dell’aborto (Di venerdì 31 luglio 2020) L’aborto rimane un tabù, in Messico: la Corte suprema ha votato contro una proposta che avrebbe potuto aprire un percorso legale verso la depenalizzazione dell’interruzione di gravidanza. La questione era incentrata su un’ingiunzione giudiziaria concessa nello stato orientale di Veracruz, che imponeva al legislatore di rimuovere le sanzioni per l’interruzione di gravidanza durante le prime 12 settimane di gestazione. Leggi su vanityfair

angiuoniluigi : RT @giornalettismo: La corte suprema del #Messico ha rifiutato un'ordinanza storica per la depenalizzazione dell'#aborto nel Paese. Un risu… - AivilSand : RT @giornalettismo: La corte suprema del #Messico ha rifiutato un'ordinanza storica per la depenalizzazione dell'#aborto nel Paese. Un risu… - giornalettismo : La corte suprema del #Messico ha rifiutato un'ordinanza storica per la depenalizzazione dell'#aborto nel Paese. Un… - panellagino : RT @il_Timone: La conferenza episcopale del Messico fa sentire la propria voce contro una sentenza della Corte suprema che potrebbe legaliz… - angelvsdomini : RT @il_Timone: La conferenza episcopale del Messico fa sentire la propria voce contro una sentenza della Corte suprema che potrebbe legaliz… -

