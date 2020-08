Honest Thief: Liam Neeson nel trailer del thriller (Di venerdì 31 luglio 2020) Liam Neeson ancora una volta si cimenta in un ruolo action, come vediamo nel nuovo trailer di Honest Thief, film di Mark WilLiams, già autore della serie Ozark. A giudicare dal trailer di Honest Thief, sembra che la carriera di Liam Neeson come action hero, cominciata per caso con Taken, non sia destinata a interrompersi. Anzi, lo vediamo particolarmente agguerrito, nei panni di un esperto sicario pronto a una vendetta devastante, in questo ultimo film diretto da Mark WilLiams, co-creatore della serie Ozark e qui anche cosceneggiatore. Il ruolo dell’attore irlandese risponde pienamente allo stereotipo del duro gentiluomo, che non risparmia nessuno che abbia fatto un ... Leggi su tuttotek

Voto10 : Honest Thief: online il primo trailer internazionale - NerdPool_IT : Online il trailer del nuovo thriller Honest Thief, con Liam Neeson nei panni di un rapinatore di banche che cerca d… - clikservernet : Honest Thief: Liam Neeson è un criminale in cerca della retta via nel trailer - Noovyis : (Honest Thief: Liam Neeson è un criminale in cerca della retta via nel trailer) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Honest Thief: Liam Neeson è un criminale in cerca della retta via nel trailer -