Gerry Scotti nella bufera per un’accusa: «Sono stato licenziato e lui mi deve spiegare il perché” (Di venerdì 31 luglio 2020) Gerry Scotti in questi giorni è al centro di una polemica innescata da un ballerino che ha partecipato al programma “La corrida” quando a presentarlo, diversi anni fa, era Gerry Scotti. Stiamo parlando di un po’ di tempo fa , diversi anni ma ancora oggi il ballerino dice di non avere avuto alcuna spiegazione e di stare sempre a pensare a come è stato trattato, per lui, senza un motivo apparente. Il ballerino accusa Gerry Scotti Il ballerino, Valerio Pino ha deciso di raccontare la sua storia, attraverso un’intervista che ha rilasciato al settimanale Nuovo. Valerio Pino ha spiegato che non ha assolutamente un bel ricordo dei tempi in cui ha lavorato nel corpo di ballo de “La Corrida” condotta da ... Leggi su baritalianews

IntxrruptxdGirl : NON TOCCHIAMO GERRY SCOTTI EH ATTENTAAAAA #TIZIAPARTY - ZlNlHu_ : @IntxrruptxdGirl No però così c'è, insulti Gerry Scotti, non si fa.. - IreneRosannaV : * memino di Gerry Scotti “mio Dio parla di me!” * - Pomegranate182 : Meme di Gerry Scotti 'ma parla di me' - foodporv : Travis Scott tre biscotti Gerry Scotti -