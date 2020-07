Due compagnie aeree dicono sì ai rimborsi per voli cancellati: quali (Di venerdì 31 luglio 2020) Alitalia e Volotea fanno marcia indietro e adesso offrono un rimborso, non solo un buono, a chi ha ricevuto comunicazione di cancellazione o rinvio di voli. Lo fa sapere l’Antitrust in una nota nella quale specifica di aver deciso di non prendere nessun provvedimento a conclusione dei due sub-procedimenti nei confronti delle due compagnie aeree. Il rimborso sarà previsto attraverso una procedura automatica e con tempi certi. Il procedimento dell’Antitrust: le cause Dopo numerose segnalazioni da parte dei consumatori, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, aveva infatti avviato due procedimenti istruttori e due sub-procedimenti cautelari nei confronti di Alitalia e Volotea. Oggetto dei procedimenti è stata la vendita di biglietti che sono stati in seguito cancellati ... Leggi su quifinanza

Beverari_M : @bullhorn_13 Forse le due peggiori compagnie che abbiamo, simbolo della malagestione. Ed entrambe hanno il nome 'It… - wolfstargcooc : ride bene chi ride l’ultimo sono finiti gli anni d’oro del grande real gli anni di Happy Days e di Ralph Malph Gli… - Yaaaasirr : @lavitaafaschifo unisci le due compagnie andate tutti a gallipoli - partodomani : Indagine Antitrust italiana fa cambiare rotta ad @Alitalia e @volotea Le due compagnie ora rimborseranno i voli can… - MariaAn38127663 : RT @AnnA12352429: Twitter è paragonabile alle compagnie di una volta Un gruppo di amici fuori da un bar con cui ti fermi a fare due chiacch… -

Ultime Notizie dalla rete : Due compagnie Due compagnie e il "cimitero" degli aerei, Musumeci e Ombra: "Così rilanciamo l'aeroporto di Trapani" La Repubblica Covid, sale la curva: due casi a Palermo. Ma su navi e aliscafi guardia bassissima

I porti siciliani sono sguarniti. E non per controllare gli arrivi dei migranti ma per garantire la sicurezza dei viaggiatori che si imbarcano su navi e aliscafi. Le forze dell’ordine e il personale d ...

Sestola, truffavano caseifici pagando il parmigiano reggiano con assegni falsi: arrestati

Concorso in truffa l’accusa mossa a due parmigiani arrestati dai Carabinieri delle compagnie di Reggio Emilia e Pavullo nel Frignano SESTOLA Contattavano telefonicamente i caseifici del modenese a cui ...

