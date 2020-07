CIR, pesa l’effetto Covid sul I semestre (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – CIR chiude il I semestre 2020 in forte calo risentendo pesantemente della crisi Covid ma con prospettive di miglioramento nel secondo semestre in assenza di una nuova ondata di contagi. Lo comunica il Gruppo in una nota diffusa dopo l’approvazione della semestrale chiusa con ricavi in calo da 1,05 a 0,85 miliardi, il margine operativo lordo sceso da 140 a 103,8 milioni, mentre il risultato operativo è passato da un utile di 46 a un rosso di 8,3 milioni. Negativo per 30,4 milioni il risultato netto che nel primo semestre del 2019 era positivo per 757 milioni. In crescita la posizione finanziaria netta a 397,1 milioni contro i 295,7 milioni allo scorso 31 dicembre. Si tratta di risultati, secondo il Gruppo “significativamente influenzati dai rilevanti impatti che ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : CIR pesa CIR, pesa l'effetto Covid sul I semestre Il Messaggero CIR, pesa l'effetto Covid sul I semestre

(Teleborsa) - CIR chiude il I semestre 2020 in forte calo risentendo pesantemente della crisi Covid ma con prospettive di miglioramento nel secondo semestre in assenza di una nuova ondata di contagi.

Vittorie per Basso e Crugnola al Rally di Roma Capitale nella prima tappa del CIR. A Lukyanuk l'Europeo

Ha vinto un russo, Alexey Lukyanuk, il campione d'Europa 2018, che su queste strade si trova a meraviglia. Lo spagnolo Dani Sordo ha dato spettacolo con la Hyundai i20 WRC, mentre ...

(Teleborsa) - CIR chiude il I semestre 2020 in forte calo risentendo pesantemente della crisi Covid ma con prospettive di miglioramento nel secondo semestre in assenza di una nuova ondata di contagi.Ha vinto un russo, Alexey Lukyanuk, il campione d'Europa 2018, che su queste strade si trova a meraviglia. Lo spagnolo Dani Sordo ha dato spettacolo con la Hyundai i20 WRC, mentre ...