Autonomie: solidali in Europa, solidali in Patria (Di venerdì 31 luglio 2020) Il bravo e informato collega del Mattino Marco Esposito scopre e scrive che grazie al cattivo stato di salute economica del Mezzogiorno e alle sue scarse perfomance l’Europa ha destinato all’Italia, nell’abito dell’ormai famoso Recovery Plan (o Eu Next Generation), ben 135 miliardi sui 209 complessivamente promessi. Insomma, a determinare l’ammontare della dote finanziaria che dovrebbe sostenere il rilancio del Paese dopo la mazzata del Covid più che la capacità negoziale del governo e del suo capo Giuseppe Conte sono il deprimente stato in cui versa il Sud e il conseguente e persistente divario nei confronti delle regioni del Nord. Non proprio una buona notizia. Perché, sì, a vedersi certificare così la propria povertà (a dispetto della pretesa di averla abolita per il tramite del reddito di ... Leggi su ildenaro

