Auto nel canale fa scattare l’allarme: carabinieri non trovano nessuno e scoprono che è rubata (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Un’Auto risultata rubata è stata ritrovata nel canale dei Regi Lagni, nel comune di Marcianise (Caserta). A dare l’allarme alcuni passanti, che hanno contattato i vigili del fuoco. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, che hanno accertato come nella vettura non vi fosse nessuno, e che era stata rubata. Si ipotizza che possa essere stata rubata per compiere qualche reato e poi abbandonata nel canale. Il legittimo proprietario è stato contattato. L'articolo Auto nel canale fa scattare l’allarme: carabinieri non trovano nessuno e ... Leggi su anteprima24

poliziadistato : Lo ricorderete nel recente nubifragio a Palermo mentre sul tetto di un'auto sommersa cercava di tirare fuori gli oc… - borghi_claudio : Mille pagine di cose pruriginose ma di cui fatico a capire il danno e il rilievo penale (la regione Lombardia non h… - BeliceIt : Mercato auto usate, nel trapanese il 25% in meno nel I semestre 2020 - canonycus : @VittorioSgarbi @stampasgarbi Immagini se viene fuori che è una malattia degenerativa che ci ucciderà tutti nel gir… - PaucaPalea : @Carlo213Ge @IlRuralista Fino a che non inventeranno dei supercondensatori E un modo economico di produrre elettric… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto nel Cinese Li Auto raccoglie 1,1 mld dlr nel debutto al Nasdaq - Industria Agenzia ANSA Cortina sempre più green, bus gratuiti sino al 15 settembre

Autobus urbani gratuiti, da domani, a Cortina e sino al 15 settembre: il Comune vuole incoraggiare a lasciare l'auto a casa, nel pieno della stagione turistica, e ad approfittare dei mezzi pubblici pe ...

Latina, auto vola giù dal ponte in un canale: un morto e un disperso a Sezze

Un'auto è volata da un ponte a Sezze e le due persone a bordo sono morte. È accaduto a Sezze nella zona di Ceriara in via Ponte Ferazzoli. Sono in corso le operazioni di recupero della vettura nel can ...

Autobus urbani gratuiti, da domani, a Cortina e sino al 15 settembre: il Comune vuole incoraggiare a lasciare l'auto a casa, nel pieno della stagione turistica, e ad approfittare dei mezzi pubblici pe ...Un'auto è volata da un ponte a Sezze e le due persone a bordo sono morte. È accaduto a Sezze nella zona di Ceriara in via Ponte Ferazzoli. Sono in corso le operazioni di recupero della vettura nel can ...