Alibi.com: trama, cast e streaming del film (Di venerdì 31 luglio 2020) Questa sera, venerdì 31 luglio 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Alibi.com, film francese del 2017 con Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti, Tarek Boudali e Didier Bourdon che racconta le disavventure di un’impresa che crea ogni genere di Alibi utile per coprire i propri clienti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sul film nel dettaglio. trama Greg è a capo di una società che crea Alibi di qualsiasi tipo. Insieme al suo socio e ad un nuovo assunto, si preoccupa di coprire menzogne e infedeltà di diverso genere, procurando prove e improvvisando interpretazioni affinché non si desti alcun sospetto o, se già è presente, venga presto fugato. Il lavoro va naturalmente molto bene e i ... Leggi su tpi

massimogara : Vero. Dopo intervento della grande Giulia Buongiorno non ci sono alibi. Voto politico. #iostoconSalvini - TeresaBellanova : Ci aspettiamo che oggi i consiglieri regionali della #Puglia approvino finalmente la doppia preferenza di genere ne… - ALIBI_RISTO_PUB : RT @ZiROMELU: Pagato più di lukaku se non fa almeno 27 gol mi sento male - Tomas1374 : Ma quanti altri alibi troverebbero se la #Juve vincesse il 10º ai #Playoff contro #Messi ? - Laura_Casabotto : @bdu_tv Un film francese divertente, -