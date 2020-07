Agnelli: «Siamo fieri e orgogliosi di avere Pirlo con noi» (Di venerdì 31 luglio 2020) Andrea Agnelli ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di Andrea Pirlo come allenatore della Juventus Under 23 Andrea Agnelli ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di Andrea Pirlo come allenatore della Juventus Under 23. Queste le sue parole. «Siamo qui oggi per presentare il nuovo allenatore dell’Under 23 che conoscete tutti molto bene. Da calciatore lui ha scritto una parte fondamentale della storia che stiamo continuando a scrivere. Comincia questa sua avventura come allenatore da noi e di questo Siamo fieri ed orgogliosi. Spero per lui che sia il primo passo di una carriera ricca di soddisfatti. Lo fa in un progetto che noi abbiamo fortemente voluto. Un percorso di cui mi sono reso conto che ... Leggi su calcionews24

