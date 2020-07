Violenza di genere e femminicidi: polizia, i dati del primo semestre Rapporto diffuso oggi (Di giovedì 30 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Qual è stato l’andamento dei reati riconducibili alla Violenza di genere nel primo semestre del 2020 in cui sono ricompresi anche i mesi di “confinamento” dovuto al Covid-19? La Direzione centrale della polizia criminale, diretta dal vice capo della polizia Vittorio Rizzi, si occupa anche dell’analisi dei dati sui fenomeni criminali, per elaborare le strategie di prevenzione e contrasto alla criminalità comune e organizzata. Dal confronto dei dati raccolti su tutto il territorio nazionale, mettendo in relazione il primo semestre 2019 con quello del 2020, è emerso che gli atti ... Leggi su noinotizie

ivanscalfarotto : In Regione Campania la legge regionale contro l’omotransfobia e la violenza di genere arriva finalmente in aula. In… - Tg3web : In Turchia, una donna è stata barbaramente uccisa dal suo ex fidanzato. La vicenda ha scosso l'intero paese dove la… - MonicaCirinna : Orrore e violenza contro una transessuale. Grazie a @TgrLombardia che corregge ingiustizia linguistica che avevo de… - NolaxOslo : RT @bursercel: Voglio tradurre questo thread per tutti i miei mutuals e chiunque si ritrovi a leggere, perché i diritti delle donne sono un… - GianlucaRospi : Una panchina rossa come simbolo contro la #violenza di genere è stata installata all’ingresso dell’Ospedale di… -

Ultime Notizie dalla rete : Violenza genere La violenza di genere è un’emergenza nazionale che non va ‘normalizzata’ nel discorso… Il Fatto Quotidiano Cesena: a Villa Silvia tutto pronto per il festival “Fu Me”

Un incontro pensato per raccontare del corpo e dell’immagine della donna nella società e delle politiche della ragione su temi come la violenza sulle donne e la parità di genere. Arte e politica in ...

Omotransfobia, l’ok della commissione Affari costituzionali, con alcune condizioni

Dal comitato per i pareri della commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati è arrivato un parere favorevole sul testo unificato della legge contro l’omotransfobia, anche se con alcune ...

Un incontro pensato per raccontare del corpo e dell’immagine della donna nella società e delle politiche della ragione su temi come la violenza sulle donne e la parità di genere. Arte e politica in ...Dal comitato per i pareri della commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati è arrivato un parere favorevole sul testo unificato della legge contro l’omotransfobia, anche se con alcune ...