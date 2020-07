Tokyo 2020, Muto: “I Giochi potrebbero svolgersi con un numero limitato di spettatori (Di giovedì 30 luglio 2020) Le Olimpiadi di Tokyo, rinviate all’estate 2021, potrebbero svolgersi al cospetto di un “numero limitato di spettatori” a causa della pandemia di coronavirus, ha detto alla BBC il direttore generale del comitato organizzatore, Toshiro Muto. “Tutto il mondo dovrebbe concentrarsi sullo svolgimento dell’evento il prossimo anno, siamo sulla stessa lunghezza d’onda” con il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e con il suo presidente Thomas Bach, ha detto per la prima volta Muto, a proposito dei Giochi in programma dal 23 luglio all’8 agosto 2021. Secondo Muto, il presidente del CIO “non vuole” che le Olimpiadi si svolgano a porte chiuse, ma “potrebbe ... Leggi su sportface

