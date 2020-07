Temptation Island Manila Nazzaro e Lorenzo: la delusione è tanta (Di giovedì 30 luglio 2020) Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro sono una delle coppie più amate di Temptation Island ma il loro falò è il più imprevedibile. foto facebookQuesta sera su Canale 5 va in onda la sesta puntata di Temptation Island 2020 e dopo ben ventuno giorni Manila e Lorenzo toneranno a guardarsi occhi negli occhi. I fan del reality delle coppie non hanno dubbi: il loro è vero amore, tuttavia alcuni problemi, quasi tutti di natura logistica, hanno messo a dura prova la loro relazione. L’ex calciatore ha impegni che lo trattengono a Firenze, mentre Manila ha tutta la sua vita, lavoro e figli, a Roma. Trovare un compromesso sembra difficile, riusciranno a superare ... Leggi su chenews

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - iamconcy : RT @adorvxiall: Filippo: Andrea abbandona temptation island con la sua fidanzata Anna Ha dimenticato di aggiungere che abbandona anche la… - Santuz15 : RT @onlyluthor: In realtà Manila è Miss Temptation Island di tutte le edizioni, scusate. #TemptationIsland - sebamvrgenstern : io non riuscirei mai a partecipare a temptation island, sono pieno di paure e insicurezze e mi verrebbe la tachicardia ogni due secondi - IsaeChia : #TemptationIsland 7, #AntonellaElia al falò finale rompe con il fidanzato #PietroDellePiane che la implora di non l… -