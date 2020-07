Simona Ventura in bikini: “I kg di troppo? Non mi interessa più sembrare 30enne” (Di giovedì 30 luglio 2020) Per Simona Ventura questo un momento d’oro. Sono infatti imminenti le sue nozze con Giovanni Terzi, giornalista a cui è legata da un anno e mezzo. Negli ultimi giorni hanno svelato la location del grande evento, che verrà celebrato a Rimini. La data? Quella resta ancora top secret. La scelta di giurarsi amore eterno della coppia è stata maturata durante la quarantena. “Io e Giovanni ci siamo scoperti ancora più simili di quanto pensavamo”, ha raccontato la conduttrice torinese, che durante i mesi del lockdown ha condiviso l’appartamento insieme ai figli suoi e del promesso sposo. E così, ora il “sì” è in dirittura d’arrivo. In questi ultimi giorni Super Simo e il compagno e presto marito si stanno godendo un po’ di relax in Puglia e tra le tappe non poteva ... Leggi su caffeinamagazine

