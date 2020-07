Serie A, De Laurentiis e Figc propongono due gironi e playoff: la risposta della Lega (Di giovedì 30 luglio 2020) Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, aveva proposto un nuovo format per la Serie A. L'imprenditore, in particolare, aveva previsto l'introduzione dei playoff. Tale ipotesi era stata avallata anche dalla Figc, ma come riporta la redazione di calciomercato.com è stata rifiutata dalle società. Risulta incompatibile con i diritti televisivi. SSC Napoli v OGC Nice La Figc aveva pensato di avere due gruppi da 10 club, con poule scudetto, salvezza ed Europa League. Tale soluzione, con... Leggi su 90min

