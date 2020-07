Sergio Perez in quarantena: è il primo pilota positivo in Formula1 (Di giovedì 30 luglio 2020) Sergio Perez, pilota della Racing Point, è risultato positivo al coronavirus. Lo hanno riscontrato i delegati della Fia che hanno sottoposto tutti i protagonisti del circus al tampone prima del Gran ... Leggi su tgcom24.mediaset

Dopo il primo test "incerto", gli esami successivi hanno rivelato con certezza che il pilota messicano ha contratto il Covid-19: niente Gp d'Inghilterra. Sergio Perez non parteciperà al Gp di Gran ...Il secondo test al quale Sergio Perez si è sottoposto in serata, ha confermato quel che si temeva. Il pilota messicano è positivo al Covid-19. Il messicano è comunque in buona salute, ma non potrà ...