Outfit 2020: top e short è il coordinato scelto dalle vip (Di giovedì 30 luglio 2020) L’Outfit 2020 è il coordinato top e short. A lanciare il trend diversi personaggi famosi tra cui Alessandra Amoroso ed Aurora Ramazzotti. Ecco i look scelti e a cui ispirarsi L’Outfit 2020 è il coordinato top e short. Sono completi composti da top senza spalline e magliette mini abbinate a minigonne o short dello stesso colore o fantasia. Questi capi sono realizzati in tessuti morbidi e non aderenti, caratterizzati molto spesso da minigonne con ruche e da pantaloncini corti con elastici in vita. Le fantasie spaziano da quelle floreali, ai toni pastello ed ai colori accesi e allegri. A lanciare questo trend sono state diverse case di moda e star del web come Chiara Ferragni e come la cantante Alessandra Amoroso. ... Leggi su bloglive

Moda estate 2020 all'insegna del "comfort" estremo ... Tutto ciò che serve è un po 'di ricerca, sforzo, creatività e fantasia per creare outfit stilosi ma allo stesso tempo confortevoli.

Gli Emmy Awards 2020 non verranno ritirati sul palco del Microsoft Theatre di Los Angeles, ma arriveranno direttamente a casa degli attori. Ad annunciarlo sono i produttori dello show: a causa dell'emergenza sanitaria.

