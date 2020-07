Migranti, i numeri degli sbarchi (Di giovedì 30 luglio 2020) In Italia continua con il governo Pd-M5S la crescita esponenziale del numero di Migranti e di sbarchi lungo le nostre coste se confrontato con quanto avveniva ai tempi di Matteo Salvini al ViminaleDa gennaio a luglio 2020, in soli 7 mesi, sono sbarcati più Migranti che in tutto il 2019. I dati aggiornati che arrivano dal Ministero dell'Interno fotografano il quadro dell'Italia che ha riaperto i porti che, a costo di tanta fatica, erano stati chiusi dall'ex ministro Salvini. Il leader della Lega, durante il governo gialloverde nel 2019 era riuscito a ridurre drasticamente il numero degli arrivi clandestini nel nostro paese chiudendo il 2019 a 11.411 sbarchi contro i 23.370 del 2018. La scelta di riaprire i porti del nuovo governo Conte ha ottenuto l'effetto di portare, in ... Leggi su panorama

visto che ci sono molti migranti che vogliono andare in altri paesi europei. Senza dimenticare chi intende muoversi dall’Italia. Anche se fossero numeri ridotti, bisognerà trovare qualche modo di ...

Aperto nel luglio del 2016, nel massimo dell’emergenza il campo ha accolto oltre 750 migranti. Numeri, questi, che nel tempo si erano notevolmente ridotti a causa della diminuzione degli sbarchi. Dal ...

