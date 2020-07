Mertens: «Contro il Barcellona può succedere di tutto. Su Osimhen…» (Di giovedì 30 luglio 2020) Dries Mertens ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: queste le parole del belga sulla sfida di Champions e sul suo futuro Dries Mertens ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le parole dell’attaccante belga sulla Champions e sul suo futuro. LAZIO E CHAMPIONS – «Sabato abbiamo una partita importante Contro la Lazio. Contro il Barcellona dobbiamo essere fiduciosi e pronti. Può succedere di tutto». PORTE CHIUSE – «La primissima volta è stato strano, ora siamo abituati ed è più facile». PROBLEMI A GIOCARE A Barcellona – «Non lo so. Abbiamo giocato in casa, ora dobbiamo giocare in casa loro e non dobbiamo fare troppi problemi. Gattuso è ... Leggi su calcionews24

