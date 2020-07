Juventus, Higuain ai saluti: due club spagnoli sulle tracce del Pipita (Di giovedì 30 luglio 2020) Gonzalo Higuain nel mirino di Siviglia e Valencia: l’attaccante della Juventus potrebbe fare ritorno in Spagna Il futuro di Gonzalo Higuain è ancora avvolto nel mistero. L’attaccante argentino, vista l’ingombrante sagoma di Arkadiuz Milik che si avvicina sempre più alla Juventus, potrebbe decidere di tentare un’esperienza lontano dalla Serie A. Secondo indiscrezioni rimbalzate dalla Spagna, due club della Liga sarebbero sulle tracce del Pipita. Si tratta di Siviglia e Valencia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

