Il Sassuolo in pressing su Monchu, capitano del Barcellona B (Di giovedì 30 luglio 2020) Sassuolo - Il Sassuolo ha messo nel mirino Ramon Rodriguez Jimenez, Monchu , 21,, capitano nella squadra B del Barcellona che in questi giorni sta lavorando con Setien in vista della gara di Champions ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo pressing Il Sassuolo in pressing su Monchu, capitano del Barcellona B Corriere dello Sport Le pagelle di Sassuolo-Genoa 5-0: rossoblu asfaltati con Berardi e Caputo incontenibili

Andrea CONSIGLI 6: una parata non impegnativa su Pandev a fine primo tempo e poco altro. Jeremy TOLJAN 6,5: ottimo ritorno tra i titolari per il tedesco, che si sgancia costantemente mettendo a ferro ...

Sampdoria – Milan 0-3: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

63' Doppio cambio per il Milan con Pioli che manda in campo Bonaventura e Castillejo al posto di Calhanoglu e Calabria. 61' Sampdoria ad un passo dal gol con Quagliarella che, da ottima posizione, cal ...

