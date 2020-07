Contagio e contaminazione: l’impegno di “Bottega Costitutiva” per una più sana condizione dell’essere (Di giovedì 30 luglio 2020) Epoca di Contagio, condizione di emergente incertezza per tutte le stagioni. Una situazione di latente disagio universale e globale che rende particolarmente labile il discrimine tra il cosciente responsabile e l’irrazionale tra subita manipolazione e libero arbitrio. Quale, la possibilità per l’umanità di trovare un contributo utile ad uscire dal gorgo per una nuova continuità di cammino più sereno e consapevole? Un tema forte e di particolare attualità a cui si propone di apportare un possibile contributo “Bottega Costitutiva”, luogo di studio sul modo di essere del personaggio in scena. L’iniziativa, che sarà presentata giovedì 30 luglio alle ore 19:30 presso il Museo della Pace di Napoli, nasce dall’idea del drammaturgo e regista Egidio Carbone Lucifero con ... Leggi su ildenaro

bedel1945 : Un gatto è risultato positivo al coronavirus È il primo animale domestico contaminato nel Regno Unito. Altri casi d… - CasaLettori : RT @valeriachips: La pandemia di #COVID19 ha accentuato le paure di tutti, si sa, specie quelle di contaminazione o di contagio. In certi c… - valeriachips : La pandemia di #COVID19 ha accentuato le paure di tutti, si sa, specie quelle di contaminazione o di contagio. In c… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagio contaminazione Contagio e contaminazione: l'impegno di "Bottega Costitutiva" per una più sana condizione dell'essere Il Denaro Cnr: "Ecco come fare bagni sicuri a mare, piscina e lago"

Bagni a prova di infezione al mare, in piscina o al lago è possibile ma è meglio stare "lontani da foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali, che in genere sono i veicoli principali di conta ...

Coronavirus: altri 1.270 morti negli Stati Uniti, record in Florida

Gli Stati Uniti hanno registrato ieri 1.267 decessi per coronavirus in 24 ore, per un totale di quasi 150.700 vittime. Lo riporta la Johns Hopkins University, che conta 68.086 nuovi contagi in un gior ...

Bagni a prova di infezione al mare, in piscina o al lago è possibile ma è meglio stare "lontani da foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali, che in genere sono i veicoli principali di conta ...Gli Stati Uniti hanno registrato ieri 1.267 decessi per coronavirus in 24 ore, per un totale di quasi 150.700 vittime. Lo riporta la Johns Hopkins University, che conta 68.086 nuovi contagi in un gior ...