Beyond Collection: nuovi style per Capture One ispirati alla pellicola (Di giovedì 30 luglio 2020) Capture One lancia i nuovi styles iconici ispirati alle pellicole e alla fotografia in bianco e nero: “Beyond Collection”. Questi styles tentano di riunire l’atmosfera e il carattere delle vecchie pellicole e quei look classici in bianco e nero con la velocità, la precisione e la potenza uniche di Capture One Capture One, uno dei più importanti competitor nel settore dei software di fotoritocco, ha lanciato i nuovi Beyond Film e i Beyond B&W styles Packs. Originati e ispirati da alcune delle pellicole e fotografie in bianco e nero più amate, questi style esclusivi sono ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : Beyond Collection: nuovi style per Capture One ispirati alla pellicola #CaptureOne #tuttotek -

Ultime Notizie dalla rete : Beyond Collection Beyond Collection: nuovi style per Capture One ispirati alla pellicola tuttoteK Beyond Collection: nuovi style per Capture One ispirati alla pellicola

Capture One lancia i nuovi Styles iconici ispirati alle pellicole e alla fotografia in bianco e nero: “Beyond Collection”. Questi Styles tentano di riunire l’atmosfera e il carattere delle vecchie pel ...

Capture One lancia i nuovi Styles iconici ispirati alle pellicole e alla fotografia in bianco e nero: “Beyond Collection”. Questi Styles tentano di riunire l’atmosfera e il carattere delle vecchie pel ...