Bergamo, arrivano le corsie ciclabili in via Baioni e via Ruggeri da Stabello (Di giovedì 30 luglio 2020) I tecnici del Comune e Atb hanno realizzato le nuove corsie per favorire l’ingresso in città da Ponteranica. Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo arrivano Bergamo, in via Baioni e Ruggeri da Stabello arrivano le corsie ciclabili BergamoNews.it Lombardia, zero morti ma +88 nuovi casi

(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Non ci sono stati decessi per coronavirus in Lombardia ma aumentano i contagi: dai 46 casi di ieri, oggi si è arrivati a 88 nuovi casi ... di cui 6 a Milano città, 17 a ...

Coronavirus, sale la curva dei contagi in Calabria: 7 nuovi casi positivi, 4 sono migranti

Si tratta di cinque persone a Reggio Calabria, di cui quattro migranti dello sbarco di Roccella Jonica dell’11 luglio scorso; mentre l’altra persona positiva è arrivata da uno stato ... anche i due ...

