Bennacer: “Ibra ci aiuta tanto. Se non fai le cose per bene ti ammazza” (Di giovedì 30 luglio 2020) Il centrocampista del Milan, Ismael Bennacer, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a proposito di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole: “Ci aiuta tanto, non vuole perdere neanche un pallone e tira fuori il meglio da chiunque. Se non fai le cose per bene ti ammazza, lui è così e ha ragione a urlare quando fai qualcosa che non va. Impari tanto da lui, è un giocatore davvero importante”. FOTO: Twitter Bennacer L'articolo Bennacer: “Ibra ci aiuta tanto. Se non fai le cose per bene ti ammazza” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

