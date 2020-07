Alessandro Di Battista barman in spiaggia ad Ortana (Di giovedì 30 luglio 2020) Alessandro Di Battista ad Oratna fa il barman e serve cocktail in spiaggia ma “la passione per la politica non mancherà mai“ L’attivista 5 stelle Alessandro Di Battista è stato avvistato nelle ultime ore ad Ortana. Come riposta il Corriere della Sera, presso la spiaggia privata del lido Katia l’ex politico si diletta tra cocktail e clienti. Si tratta di un ennesimo impiego che l’attivista conta di portare avanti per tutta l’estate, o almeno fino all’uscita del suo nuovo reportage sul’Iran. Dopo aver fatto il falegname e essersi impegnato in reportage definiti dalla critica molto deludenti, Alessandro Di Battista si diletta ora tra i tavoli del ... Leggi su zon

HuffPostItalia : Alessandro Di Battista barman in spiaggia a Ortona, serve Negroni e 'fritturine di pesce' - Corriere : Perché a Bergamo e provincia il Covid ha ucciso come in nessun altro posto? - Daniele_Manca : Alessandro Di Battista (M5S) barman per un’estate in spiaggia a Ortona: «La politica? Ve la spiego io» ?… - nadia_rocky : RT @CesareSacchetti: Il titolo shock del @Corriere:'perché a Bergamo il Covid ha fatto strage.' Perché non è stato il virus ad uccidere, ma… - AmedeoFortuna : RT @CesareSacchetti: Il titolo shock del @Corriere:'perché a Bergamo il Covid ha fatto strage.' Perché non è stato il virus ad uccidere, ma… -